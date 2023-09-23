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07:48, 23 сентября 2023Россия

В России назвали цель подрыва Каховской ГЭС

Попова: цель подрыва Каховской ГЭС — создание угрозы биологической безопасности

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Целью подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) было формирование угрозы биологической безопасности. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, благодаря работе специалистов удалось избежать каких-либо осложнений эпидемиологического характера. Попова добавила, что сотрудники ведомства продолжают осуществлять контроль за обстановкой на данной территории. В частности, специалисты регулярно исследуют пробы питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Она подчеркнула, что патогенных микроорганизмов не выявлено.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.

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    Марина Совина
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