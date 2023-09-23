В России назвали цель подрыва Каховской ГЭС

Попова: цель подрыва Каховской ГЭС — создание угрозы биологической безопасности

Целью подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) было формирование угрозы биологической безопасности. Об этом сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, благодаря работе специалистов удалось избежать каких-либо осложнений эпидемиологического характера. Попова добавила, что сотрудники ведомства продолжают осуществлять контроль за обстановкой на данной территории. В частности, специалисты регулярно исследуют пробы питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Она подчеркнула, что патогенных микроорганизмов не выявлено.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва Вооруженных сил Украины в ночь на 6 июня. В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.