Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:21, 23 сентября 2023Среда обитания

США признались в невозможности исключить Китай из цепочки поставок ископаемых

США назвали невозможным исключение КНР из поставок полезных ископаемых

Фото: Thomas Peter / Reuters

США не смогут исключить Китай из цепочки поставок важнейших полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на замминистра экономического роста и окружающей среды страны Хосе Фернандеса.

Чиновник подчеркнул, что Пекин останется главным партнером Вашингтона, так как минералы, о которых идет речь, являются важнейшим компонентом аккумуляторов для электромобилей. В свою очередь, широкое распространение электромобилей можно назвать центральным принципом Белого дома в борьбе с изменением климата.

«Мы очень рады работать [с КНР] в этом направлении и закупаем многие полезные ископаемые у китайских компаний. Речь идет о диверсификации», — пояснил Фернандес и отметил, что США не намерены решать климатический кризис без участия Китая.

22 сентября спецпредставитель Китая по климату Се Чжэньхуа заявил, что идея полного отказа от использования ископаемого топлива (каменного угля, нефти, горючего сланца, природного газа и других) является нереалистичной. По его словам, ископаемое топливо играет жизненно важную роль в поддержании глобальной энергетической безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе сбили ракету ВСУ

    Рассказавшего о похитившем и избившем его Тесаке подростка проверят на наркотики

    Массовая драка в подмосковном дворе попала на видео

    На Украине оценили танки Abrams

    Индийский луноход не ответил на попытки восстановить с ним связь

    США признались в невозможности исключить Китай из цепочки поставок ископаемых

    Доктор Мясников назвал нормальные показатели давления

    Генерал ФСБ раскрыл способы выявления украинских вербовщиков

    В Севастополе объявили об отбое ракетной опасности

    В США допустили переворот на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости