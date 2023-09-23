США признались в невозможности исключить Китай из цепочки поставок ископаемых

США назвали невозможным исключение КНР из поставок полезных ископаемых

США не смогут исключить Китай из цепочки поставок важнейших полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на замминистра экономического роста и окружающей среды страны Хосе Фернандеса.

Чиновник подчеркнул, что Пекин останется главным партнером Вашингтона, так как минералы, о которых идет речь, являются важнейшим компонентом аккумуляторов для электромобилей. В свою очередь, широкое распространение электромобилей можно назвать центральным принципом Белого дома в борьбе с изменением климата.

«Мы очень рады работать [с КНР] в этом направлении и закупаем многие полезные ископаемые у китайских компаний. Речь идет о диверсификации», — пояснил Фернандес и отметил, что США не намерены решать климатический кризис без участия Китая.

22 сентября спецпредставитель Китая по климату Се Чжэньхуа заявил, что идея полного отказа от использования ископаемого топлива (каменного угля, нефти, горючего сланца, природного газа и других) является нереалистичной. По его словам, ископаемое топливо играет жизненно важную роль в поддержании глобальной энергетической безопасности.