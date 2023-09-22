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13:04, 22 сентября 2023Среда обитания

В Китае не захотели отказываться от ископаемого топлива

Представитель КНР по климату: идея отказа от ископаемого топлива нереалистична

Фото: Dominik Vanyi / Unsplash

Идея полного отказа от использования ископаемого топлива (каменного угля, нефти, горючего сланца, природного газа и других) является нереалистичной. Об этом спецпредставитель Китая по климату Се Чжэньхуа заявил в ходе проходящего в Пекине форуме в преддверии конференции ООН по климату COP28, передает Reuters.

По словам Се Чжэньхуа, ископаемое топливо играет жизненно важную роль в поддержании глобальной энергетической безопасности. Возобновляемые источники энергии в настоящее время являются недостаточно надежными, а технологии хранения такой энергии пока недоработаны. Таким образом, по словам Си Чжэньхуа, миру необходимо продолжать полагаться на ископаемое топливо для обеспечения экономического роста.

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Си Чжэньхуа отметил при этом, что Китай готов участвовать в глобальном проекте по использованию возобновляемых источников энергии при условии, что он будет учитывать различия в экономических условиях разных стран.

Как отмечает агентство, в настоящее время многие страны находятся под давлением требований принять радикальные меры по борьбе с глобальным потеплением. Ранее в ООН заявили, что только в этом десятилетии необходимо сократить выбросы углекислого газа на 20 мегатонн, чтобы рост общемировой температуры не превысил критический порог в 1,5 градуса Цельсия.

Ожидается, что на COP28 многие страны объявят о планах по резкому прекращению использования угля и нефти. Встреча пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Китай является лидером по выбросам углекислого газа. Ранее сообщалось, что страна собирается в 2023 году довести долю возобновляемых источников энергии в генерации электричества до 52 процентов по сравнению с 49,6 процента в конце 2022 года. Для этого планировалось увеличить мощность солнечных и ветряных электростанций до 100 гигаватт и 65 гигаватт соответственно.

При этом КНР собиралась нарастить количество угольных и газовых электростанций. Их мощности планировалось увеличить на 70 гигаватт по сравнению с 40 гигаваттами в 2022 году.

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    Мария Черкасова
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