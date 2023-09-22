В Китае не захотели отказываться от ископаемого топлива

Представитель КНР по климату: идея отказа от ископаемого топлива нереалистична

Идея полного отказа от использования ископаемого топлива (каменного угля, нефти, горючего сланца, природного газа и других) является нереалистичной. Об этом спецпредставитель Китая по климату Се Чжэньхуа заявил в ходе проходящего в Пекине форуме в преддверии конференции ООН по климату COP28, передает Reuters.

По словам Се Чжэньхуа, ископаемое топливо играет жизненно важную роль в поддержании глобальной энергетической безопасности. Возобновляемые источники энергии в настоящее время являются недостаточно надежными, а технологии хранения такой энергии пока недоработаны. Таким образом, по словам Си Чжэньхуа, миру необходимо продолжать полагаться на ископаемое топливо для обеспечения экономического роста.

Си Чжэньхуа отметил при этом, что Китай готов участвовать в глобальном проекте по использованию возобновляемых источников энергии при условии, что он будет учитывать различия в экономических условиях разных стран.

Как отмечает агентство, в настоящее время многие страны находятся под давлением требований принять радикальные меры по борьбе с глобальным потеплением. Ранее в ООН заявили, что только в этом десятилетии необходимо сократить выбросы углекислого газа на 20 мегатонн, чтобы рост общемировой температуры не превысил критический порог в 1,5 градуса Цельсия.

Ожидается, что на COP28 многие страны объявят о планах по резкому прекращению использования угля и нефти. Встреча пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря 2023 года.

Китай является лидером по выбросам углекислого газа. Ранее сообщалось, что страна собирается в 2023 году довести долю возобновляемых источников энергии в генерации электричества до 52 процентов по сравнению с 49,6 процента в конце 2022 года. Для этого планировалось увеличить мощность солнечных и ветряных электростанций до 100 гигаватт и 65 гигаватт соответственно.

При этом КНР собиралась нарастить количество угольных и газовых электростанций. Их мощности планировалось увеличить на 70 гигаватт по сравнению с 40 гигаваттами в 2022 году.