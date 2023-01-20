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12:37, 20 января 2023Среда обитания

Китай приготовился сократить долю «грязного» топлива в электрогенерации

Bloomberg: Китай увеличит долю ВИЭ в генерации электричества до 52% к концу 2023 года

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

Китай приготовился довести долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в генерации электричества в 2023 году до 52 процентов по сравнению с 49,6 процента в конце 2022 года. О намерении государства сократить долю «грязного» топлива в выработке электроэнергии сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Китайского совета по электроэнергетике.

Достичь этой цели Пекин планирует при помощи увеличения мощности солнечных и ветряных электростанций до 100 гигаватт и 65 гигаватт соответственно. Ведомство также прогнозирует, что в 2023 году спрос на электроэнергию восстановится после снятия антиковидных ограничений в стране и вырастет примерно на шесть процентов по сравнению с 3,6 процента в 2022 году. Ожидаемый всплеск означает, что государству необходимо нарастить мощности, чтобы избежать колебаний в периоды пиковой нагрузки.

Вместе с тем Китай, считающийся лидером по выбросам парниковых газов, решил ускорить строительство угольных и газовых электростанций — их мощности будут увеличены на 70 гигаватт по сравнению с 40 гигаваттами в прошлом году. Такой шаг необходим для повышения энергетической безопасности КНР в условиях дефицита электроэнергии и волатильных цен на топливо в мире.

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Переход Китая на чистую энергетику является одним из факторов того, что республика начнет снижать объемы поставок закупаемого топлива за рубежом, например, в России. Ранее о таких перспективах сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА) — по прогнозам организации, экспорт нефти и газа из России в будущем вряд ли может вернуться к уровням 2021 года, к 2030 году доля страны на мировом рынке сократится, поскольку востребованность топлива снижается.

К примеру, Европа, в последнее время активно развивающая альтернативную энергетику, смогла сэкономить на газе 11 миллиардов долларов с марта по сентябрь 2022 года. За данный период солнечные и ветряные станции обеспечили 24 процента электрогенерации Евросоюза, благодаря чему блоку удалось отказаться от использования дополнительных восьми миллиардов кубометров газа.

Мария Грушко
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