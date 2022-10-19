Альтернативная энергетика помогла Европе сэкономить на газе миллиарды долларов

Евросоюз за счет роста альтернативной электрогенерации сэкономил на газе 11 млрд долларов

Успехи Европы в развитии альтернативной энергетики, обеспечившие рекордный рост солнечной и ветряной генерации, помогли Евросоюзу сэкономить на газе 11 миллиардов долларов, следует из отчета исследовательских организаций E3G and Ember. Данные приводятся за период с марта по сентябрь нынешнего года.

За рассматриваемый период солнечные и ветряные станции обеспечили 24 процента электрогенерации Евросоюза — плюс три процентных пункта год к году. Этот рост обеспечил отказ от использования дополнительных восьми миллиардов кубометров газа, однако всего на этот вид топлива все же было потрачено около 80 миллиардов долларов. Доля газа в электрогенерации ниже, но остается заметной — 20 процентов.

В E3G and Ember отмечают, что прежняя ставка на газ оказалась ключевым драйвером инфляции в Евросоюзе с ростом стоимости топлива. Там рассчитывают, что альтернативная энергетика займет свое место в планах Брюсселя по преодолению энергокризиса.

«Ветер и солнце уже помогают жителям Европы. Однако будущий потенциал даже выше», — пояснил старший аналитик Ember Крис Росслоу.

Цифры, приведенные исследователями, лучше прогнозов, которые в начале военной спецоперации России на Украине приводило Международное энергетическое агентство (МЭА). Предполагалось, что сэкономить за счет более активного использования возобновляемых источников энергии удастся за весь год 6 миллиардов кубометров.