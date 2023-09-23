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17:33, 23 сентября 2023Бывший СССР

Зеленского уличили в нежелании восстанавливать города Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не восстанавливает города Украины
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает восстанавливать поврежденные города страны, несмотря на то что Запад дает на это деньги. В этом его уличил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Московиты в Мариуполе сделали больше, чем Зеленский и его режим в этих городах, хотя на эту помощь выделялись огромные западные деньги. Где деньги — непонятно, где помощь — непонятно», — сказал он.

Соскин предположил, что деньги могли украсть.

Ранее Соскин заявил, что крупные украинские города рискуют остаться без света, воды и тепла, жителей многоэтажек ожидает катастрофа. По его мнению, такие последствия могут наступить из-за утраты Каховской ГЭС, так как из-за ее неработоспособности упадут мощности остальных станций. Без жизненно необходимых ресурсов могут остаться Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, а также украинская столица Киев и Львов.

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    Сергей Истомин
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