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17:00, 17 сентября 2023Бывший СССР

Украинцев предупредили о риске остаться без света и воды

Экс-советник Кучмы Соскин: крупные города Украины рискуют остаться без света
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Крупные украинские города рискуют остаться без света, воды и тепла, жителей многоэтажек ожидает катастрофа. О таком исходе предупредил советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, его цитирует РИА Новости.

По мнению Соскина, негативные последствия могут наступить из-за утраты Каховской ГЭС. Из-за ее неработоспособности упадут мощности всех остальных станций. Помимо этого, Украина не получает доступ к Запорожской АЭС.

Политолог предупредил, что без жизненно необходимых ресурсов останутся Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, а также украинская столица Киев и Львов. «Можно говорить, что целые города будут без света, а если они будут без света, значит, они будут без воды, без тепла и, соответственно, без канализации», — заявил Соскин.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий.

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