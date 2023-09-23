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04:14, 23 сентября 2023Мир

В ЕП подняли вопрос о последствиях решения стран ЕС ограничить импорт из Украины

В ЕП спросили ЕК о последствиях решения ряда стран ЕС по импорту из Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Решение Венгрии, Словакии и Польши ввести на национальном уровне ограничения на ввоз украинской продукции спровоцировало расхождения во внешнеторговой политике государств-членов ЕС, заявила член Европарламента (ЕП) от Швеции Карин Карлсбро в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК). В тексте письма, с которым ознакомилась «Лента.ру», Карлсбро спрашивает у ЕК, как она намерена реагировать на эту проблему.

«ЕС временно приостановил импортные пошлины и меры торговой защиты для украинского импорта с помощью Регламента об автономных торговых мерах. Этот инструмент, запущенный 4 июня 2022 года и продленный еще на один год 5 июня 2023 года, оказывает значительную помощь экономике Украины, поддерживая украинских производителей и экспортеров в трудные времена», — напомнила Карлсбро.

В мае 2023 года ЕС ввел ограничения, разрешив Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии запретить внутреннюю продажу некоторых украинских сельскохозяйственных продуктов. Однако после того, как 15 сентября 2023 года Комиссия решила не продолжать эти ограничения, Польша, Словакия и Венгрия самостоятельно ввели собственные ограничения на импорт украинского зерна

Карин Карлсбро член Европарламента от Швеции

Так, депутат спрашивает у Еврокомиссии, как ЕК собирается реагировать на ситуацию с тем, что среди стран-членов ЕС возникли расхождения во внешнеторговой политике.

«В свете недавнего решения Польши, Венгрии и Словакии в одностороннем порядке ввести собственные запреты на импорт украинского зерна после решения Комиссии не продлевать ограничительную меру, как Комиссия планирует решать проблемы расхождений в торговой практике среди этих стран-членов и обеспечить, чтобы все государства-члены соблюдали Регламент автономных торговых мер внутри ЕС?» — спросила она.

15 сентября перестал действовать запрет Еврокомиссии на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран. Венгрия, Словакия и Польша ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех стран на ввоз зерна.

Польша, Венгрия и Словакия, в свою очередь, договорились бойкотировать координационную платформу с ЕК по вопросу украинского зерна.

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    Кирилл Садовский
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