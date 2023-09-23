Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на «возвращение 90-х»

Неизвестные вымогали деньги у дальнобойщиков в Челябинске и пригрозили расправой

Дальнобойщики в Челябинске пожаловались на вымогателей в городе. О «возвращении 90-х» сообщает «Осторожно, новости» в Telegram.

Водители рассказали, что вымогатели появились у парковки Челябинского тракторного завода. Неизвестные потребовали у дальнобойщиков заплатить деньги неким «смотрящим». Мужчины отказались платить деньги, вымогатели в ответ пригрозили им проколотыми колесами, проблемами на дорогах и даже «расправой».

Дальнобойщики сняли вымогательство на видео: неизвестный сообщает, что в Челябинске работают пять бригад, которым водители должны платить. Теперь дальнобойщики рассылают видео по профильным чатам, «чтоб предупредить коллег, что такая дичь опять началась в Челябинске».

В областном МВД сообщили издание «Подъем», что ситуацию взяли на контроль. «Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению места, где действует данный гражданин, и документированию его действий. Всем заинтересованным службам даны поручения», — отметили в ведомстве. По информации МВД, снятый на видео мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

20 сентября стало известно, что в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех мужчин по подозрению в бандитизме. По версии следствия, в 2017 году 30-летний фигурант этого дела собрал троих своих знакомых для совершения нападений, грабежей, вымогательств и разбоев.