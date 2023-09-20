Четыре россиянина организовали банду и попали под статью

В Приморье следователи возбудили дело против 4 мужчин, организовавших банду

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении четырех мужчин по подозрению в бандитизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двоих подозреваемых задержали в Дагестане, их скоро доставят в Приморье. Остальных — во Владивостоке, с ними уже провели следственные действия.

По версии следствия, в 2017 году 30-летний фигурант этого дела собрал троих своих знакомых для совершения нападений, грабежей, вымогательств и разбоев. При этом они использовали незаконно приобретенное оружие. Сейчас установлено два эпизода разбойных нападений на россиян, которые работали в незаконных игорных заведениях во Владивостоке.

Ранее стало известно, что Верховный суд Удмуртии рассмотрит дело бывшего сотрудника МВД России, являющегося участником организованной преступной группы и банды.