Бывшего сотрудника МВД осудят за вымогательство и хищение миллионов рублей

В Удмуртии будут судить экс-сотрудника МВД за вымогательство, разбой и участие в банде

Верховный Суд Удмуртии рассмотрит дело бывшего сотрудника МВД России, являющегося участником организованной преступной группы и банды. Об этом в среду, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Мужчина обвиняется по пунктам «а,б» части 3 статьи 163 («Вымогательство»), пунктам «а,б» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 2 статьи 209 («Бандитизм») УК РФ.

По данным ведомства, с июня по октябрь 2022 года фигурант с другими членами преступной группы находился в Москве. Там они угрожали расправой потерпевшему и членам его семьи, чтобы заполучить его имущество на семь миллионов рублей. Кроме того, 5 марта 2022 года в составе банды обвиняемый совершил разбойное нападение на покупателя автомобилей и сопровождающих его лиц в Удмуртии. Отмечается, что члены банды применяли оружие и замаскировались под правоохранителей. Они намеривались забрать у жертвы десять миллионов рублей.

Дата судебного заседания назначена на 3 мая. Сейчас фигурант находится в СИЗО.