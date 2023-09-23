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13:19, 23 сентября 2023Россия

Минобороны заявило о попытках ВСУ захватить острова на Днепре

Минобороны: ВСУ предпринимали безуспешные попытки захватить плацдармы на Днепре

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение недели предпринимали попытки захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. Об этом журналистам 23 сентября сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Утверждается, что в ходе боевых действий с 17 по 23 сентября уничтожено до 445 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. Кроме того, пресечена деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп.

Ранее появилось видео нанесения удара Российской армией ТОС «Солнцепек» по украинским военным. Украинские диверсионные группы попытались создать на островах на Днепре плацдарм для дальнейшего продвижения на левый берег. Однако их перемещения российские разведчики заметили с дрона, а затем нанесли по ним удар.

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    Олег Давыдов
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