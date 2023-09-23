Шольц выступил за контроль на границах ЕС

Канцлер ФРГ Шольц выступил за ужесточение мер на границах Евросоюза

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за ужесточение мер на границах Европейского союза (ЕС) во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища», — сказал политик.

Шольц добавил, что число прибывающих мигрантов сильно возросло. По его словам, если кто-то прибывает из Польши, «то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище».

Канцлер добавил, что с Варшавой следует обсудить данную тему, чтобы Польша не усугубляла миграционный кризис.

Ранее издание Spiegel сообщало, что за месяц до парламентских выборов в Польше прокуратура начала расследование в отношении семи человек по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки, трое подозреваемых уже арестованы.