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22:18, 23 сентября 2023Мир

Шольц выступил за контроль на границах ЕС

Канцлер ФРГ Шольц выступил за ужесточение мер на границах Евросоюза
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за ужесточение мер на границах Европейского союза (ЕС) во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не желаю, чтобы Польша просто махнула рукой, а мы потом обсуждали тут нашу политику предоставления убежища», — сказал политик.

Шольц добавил, что число прибывающих мигрантов сильно возросло. По его словам, если кто-то прибывает из Польши, «то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище».

Канцлер добавил, что с Варшавой следует обсудить данную тему, чтобы Польша не усугубляла миграционный кризис.

Ранее издание Spiegel сообщало, что за месяц до парламентских выборов в Польше прокуратура начала расследование в отношении семи человек по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки, трое подозреваемых уже арестованы.

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    Марина Совина
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