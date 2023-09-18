В Польше проведут расследование коррупции при выдаче виз

Der Spiegel: прокуратура расследует выдачу шенгенских виз в Польше за взятки

За месяц до парламентских выборов в Польше прокуратура проводит расследование в отношении семи человек по подозрению в ускорении выдачи рабочих виз в обмен на взятки, трое подозреваемых уже арестованы. Об этом сообщает Spiegel.

Лидер оппозиции Дональд Туск из партии «Гражданская платформа» заявил, что в течение 30 месяцев в Африке и Азии было выдано 250 тысяч польских рабочих виз. Особым спросом пользовались многократные визы в Шенгенскую зону, по которым также разрешен въезд в Мексику, через которую потом можно попасть в США. Согласно информации, люди в Индии платили компаниям-посредникам до 40 тысяч долларов, чтобы получить польскую многократную визу.

В конце августа замглавы МИД Польши по консульским вопросам Петр Вавжик был отправлен в отставку. В то же время антикоррупционное агентство CBA провело обыск в его ведомстве. Вавжик, как утверждается, был вдохновителем схемы, в которой компании-посредники предлагали польские визы за большие суммы денег.

В преддверии парламентских выборов, которые состоятся в Польше 15 октября, дело о визах оказывает давление на правящую партию «Право и справедливость», которая выступает против компромисса ЕС по предоставлению обязательного убежища беженцам.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении провести референдум по вопросу о размещении мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки одновременно с очередными парламентскими выборами.