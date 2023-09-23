Полиция Гонконга попросила Интерпол найти украденные 179 миллионов долларов

SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска похищенных 179 миллионов долларов

Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов. Об этом пишет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, в правоохранительные органы поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, задержаны порядка 11 человек. Махинация уже названа крупнейшей в истории Гонконга.

«Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой», — говорится в материале.

Согласно полученной от источника информации, часть связанной с махинациями криптовалюты удалось заморозить. При этом работа по поиску остальных средств в настоящее время продолжается. Для мониторинга переводов цифровой валюты в сети была привлечена группа местных офицеров.

