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03:11, 23 сентября 2023Силовые структуры

Полиция Гонконга попросила Интерпол найти украденные 179 миллионов долларов

SCMP: Гонконг обратился в Интерпол для поиска похищенных 179 миллионов долларов

Полиция Гонконга обратилась в Интерпол, чтобы найти и заморозить похищенные активы криптобиржи JPEX на сумму более 179 миллионов долларов. Об этом пишет местная газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, в правоохранительные органы поступило более 2260 жалоб от жертв мошенников, задержаны порядка 11 человек. Махинация уже названа крупнейшей в истории Гонконга.

«Полиция Гонконга обратилась за помощью к Интерполу и зарубежным платформам торговли виртуальными активами, чтобы перехватить криптовалюту, связанную с крупнейшей в истории города финансовой аферой», — говорится в материале.

Согласно полученной от источника информации, часть связанной с махинациями криптовалюты удалось заморозить. При этом работа по поиску остальных средств в настоящее время продолжается. Для мониторинга переводов цифровой валюты в сети была привлечена группа местных офицеров.

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    Екатерина Подвигина
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