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16:59, 7 сентября 2023Мир

Глава Интерпола пожаловался на нехватку денег у организации

Генсек Интерпола Сток: организация испытывает финансовые трудности

Фото: Laurent Cipriani / AP

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток пожаловался в интервью Politico, что организация испытывает финансовые трудности.

«Проблемы огромны. Я не могу сказать, что у нас есть достаточно ресурсов», — отметил Сток в интервью, приуроченном к 100-летию организации.

Он также отметил, что Интерпол сталкивается с необходимостью расследования многочисленных преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией и оборотом наркотиков, и киберпреступлений. Однако для деятельности организации необходимы значительные капиталовложения, которых не хватает.

По мнению генерального секретаря, международная экономическая рецессия и энергетический кризис являются основными препятствиями для финансирования организации. Он добавил, что для поддержки новых систем сбора данных и биометрического анализа требуются десятки миллионов евро.

Ранее глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев заявил, что недружественные страны хотят исключить Россию из Интерпола и ведут об этом закулисные дебаты, которые продолжаются с начала специальной военной операции (СВО).

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    Максим Габриелян
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