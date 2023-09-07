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01:21, 7 сентября 2023Силовые структуры

Стало известно о планах недружественных стран исключить Россию из Интерпола

Глава ЦНБ Калачев: недружественные страны хотят исключить Россию из Интерпола

Фото: Dirk Sattler / Globallookpress.com

Недружественные страны хотят заключить Россию из Интерпола и ведут об этом закулисные дебаты, которые продолжаются с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев, передает ТАСС.

По его словам, ряд стран строил подобные планы, несмотря на то, что Интерпол является исключительно профессиональной полицейской организацией, и ее устав подразумевает категорический запрет на вмешательство политического, военного, религиозного или расового характера.

«Нам также известно, что до сих пор закулисные дебаты продолжаются в ряде недружественных стран, хотя возможность процедуры исключения страны в настоящее время не предусмотрена уставом организации», — подчеркнул Калачев.

18 августа сообщалось, что МВД ограничило полномочия Интерпола в России в проведении оперативных мероприятий в стране.

Позднее в ведомстве уточнили, что Интерпол продолжает выполнять свои обязанности в России в полном объеме, существующий порядок проведения оперативно-служебной деятельности Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России не изменен.

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    Марина Совина
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