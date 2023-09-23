Туристам в Северной Корее запретили носить синие джинсы и слушать музыку

Туристов в КНДР попросили не носить синие джинсы и не слушать иностранную музыку

Туристов в КНДР попросили не носить синие джинсы из-за угрозы американизации. Об этом сообщила тревел-блогер Наталия Ансталь в разговоре с News.ru.

Блогерша поведала, что такой элемент гардероба в стране считается признаком американизации. Помимо этого, в стране нельзя одеваться и вести себя вызывающе — например, красить волосы или делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, созданных в Южной Корее, можно получить тюремное заключение сроком от 5 до 15 лет.

«Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов. По поводу других книг лучше уточнять», — рассказала Ансталь, добавив, что в стране сильно ограничен интернет и введен запрет на иностранную музыку.

«Мы не фотографируем ни военные объекты, ни мосты, ни здания госучреждений. Мы не фотографируем местных жителей без их разрешения, не ходим по улице без гида, не разговариваем долго с местными жителями», — поделилась собеседница издания.

Ранее стало известно, что гражданка Казахстана застряла в России практически без средств к существованию из-за отмены рейса авиакомпании Red Wings.