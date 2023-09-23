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08:11, 23 сентября 2023Россия

Парламент Крыма попросил изменить положения закона о границах с Украиной

В Крыму попросили изменить положения закона о границах с Украиной

Фото: РИА Новости

Парламент Крыма обратился в Госдуму и Совет Федерации с законодательной инициативой, цель которой — изменить отдельные положения федерального конституционного закона, касающиеся границ с Украиной и разграничения морского пространства в Азовском море. Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Трофимов, у Крыма больше нет сухопутных границ с Украиной. Кроме того, Азовское море стало внутренним морем РФ. Соответственно, положения о разграничении морского пространства в данном случае также утратили смысл. «Исходя из этого, приводим документ в соответствие», — указал собеседник агентства.

«Вопрос очевидный, думаю, никаких сложностей с его принятием в осеннюю сессию не будет», — сказал Трофимов.

Также Трофимов сообщил, что при издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР (УССР) Президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ. Он объяснил, что в своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало.

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    Екатерина Подвигина
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