При передаче Крыма в состав УССР обнаружили подлог

Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР сослались на несуществующий документ

При издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР Президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Он объяснил, что в своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало. «Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию», — уточнил законотворец.

