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07:32, 23 сентября 2023Россия

При передаче Крыма в состав УССР обнаружили подлог

Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР сослались на несуществующий документ

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

При издании указа о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР Президиум Верховного совета СССР сослался на несуществующий документ. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Он объяснил, что в своем указе Президиум Верховного совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало. «Были отдельные постановления президиумов республик, разные как по форме, так и по содержанию», — уточнил законотворец.

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    Марина Совина
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