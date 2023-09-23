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21:20, 23 сентября 2023Мир

Лавров обвинил Запад в препятствовании мировому развитию

Лавров: мировому развитию препятствует не украинский конфликт, а санкции Запада
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет свести все проблемы мирового развития к конфликту на Украине, однако препятствием становится не специальная военная операция, а санкционная политика отдельных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны делают все для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые создавались ими долгие годы в мировой экономике.

«Они хотят, конечно, свести все проблемы мирового развития к тому, что идет война, причем не к тому, что они санкции объявили и не позволяют наше продовольствие, наши удобрения и наши энергоносители максимально широко поставлять», — добавил глава ведомства.

Ранее Лавров указал на «позор» США в свете того, что представители властей Штатов «ездят по всему миру и уговаривают не встречаться с российскими дипломатами и представителями».

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    Марина Совина
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