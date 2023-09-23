Лавров обвинил Запад в препятствовании мировому развитию

Лавров: мировому развитию препятствует не украинский конфликт, а санкции Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад хочет свести все проблемы мирового развития к конфликту на Украине, однако препятствием становится не специальная военная операция, а санкционная политика отдельных государств. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, западные страны делают все для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые создавались ими долгие годы в мировой экономике.

«Они хотят, конечно, свести все проблемы мирового развития к тому, что идет война, причем не к тому, что они санкции объявили и не позволяют наше продовольствие, наши удобрения и наши энергоносители максимально широко поставлять», — добавил глава ведомства.

Ранее Лавров указал на «позор» США в свете того, что представители властей Штатов «ездят по всему миру и уговаривают не встречаться с российскими дипломатами и представителями».