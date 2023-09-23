Лавров заявил об опозорившихся США

Лавров: для США позорно уговаривать мир не встречаться с российскими дипломатами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на «позор» США в свете того, что представители властей Штатов «ездят по всему миру и уговаривают не встречаться с российскими дипломатами и представителями». Об этом он высказался на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД подчеркнул, что считает США великой державой. «Но для великой державы вот так вот бегать и всем угрожать, чтобы проявить свою одержимость доминированием, позорно», — заявил он.

В своих ответах на вопросы Лавров также указал, что попросил у генсека ООН Антониу Гутерриша объяснить слова про похищенных украинских детей. «Многих удивило выступление генерального секретаря на заседании Совета Безопасности, где он неожиданно, помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности, решил сделать пассаж по теме детей», — заявил он.