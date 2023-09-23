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20:54, 23 сентября 2023Мир

Лавров потребовал от генсека ООН объяснить слова про похищенных украинских детей

Лавров потребовал у Гутерриша объяснить слова про похищенных с Украины детей

Фото: Adi Weda / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал у генсека ООН Антониу Гутерриша объяснить слова про похищенных украинских детей. Об этом он заявил на пресс-конференции в ООН, передает корреспондент «Ленты.ру».

Лавров выразил удивление словам Гутерриша, что Россия похищает украинских детей. «Многих удивило выступление генерального секретаря на заседании Совета Безопасности, где он неожиданно, помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности, решил сделать пассаж по теме детей», — заявил он.

«На встрече с ним среди прочих вопросов я поинтересовался, на основе каких фактов он делает такие утверждения. Потому что там никаких ссылок не приводилось. Ответ пока я не услышал, но я попросил его все-таки дать мне ответ на этот вопрос», — высказался Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия не скрывает информацию о детях, которых вывезли в российские регионы. «Мы ждем, чтобы родственники забрали детей. Основная масса — это те, кто жил в детских домах», — пояснил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что украинские дети, вывезенные в российские регионы, могут вернуться к родителям, если от них поступит такой запрос. По его словам, Москва не скрывает их имена и местонахождение. «И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать» — сказал министр. Он добавил, что несколько десятков украинских детей уже вернулись на родину.

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