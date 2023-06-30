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11:50, 30 июня 2023Бывший СССР

Лавров заявил о возможности украинских детей вернуться на родину

Лавров заявил, что вывезенные в Россию украинские дети могут вернуться к родителям

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что украинские дети, вывезенные в российские регионы, могут вернуться к родителям, если от них поступит такой запрос. Слова министра передает РИА Новости.

По словам Лаврова, Москва не скрывает имена и координаты их местонахождения. «И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать» — сказал министр.

Глава МИД добавил, что западным партнерам не стоит делать из мухи слона, поскольку «здесь и мухи нет». Он подчеркнул, что несколько десятков украинских детей уже вернулись на родину.

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    Алевтина Запольская
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