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21:33, 27 июня 2023Бывший СССР

Лукашенко ответил на обвинения в «воровстве детей Донбасса» в адрес России

Лукашенко назвал безумием обвинения в «воровстве детей Донбасса» в адрес России
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в адрес России в «воровстве детей Донбасса», назвав их безумными. Его слова передает агентство БелТА.

«С детьми. Слушайте, надо быть безумными», — подчеркнул белорусский президент. По его словам, из-за этого его вызвали в Международный уголовный суд (МУС). «Это мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало», — добавил он.

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

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    Марина Совина
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