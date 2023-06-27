Лукашенко ответил на обвинения в «воровстве детей Донбасса» в адрес России

Лукашенко назвал безумием обвинения в «воровстве детей Донбасса» в адрес России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения в адрес России в «воровстве детей Донбасса», назвав их безумными. Его слова передает агентство БелТА.

«С детьми. Слушайте, надо быть безумными», — подчеркнул белорусский президент. По его словам, из-за этого его вызвали в Международный уголовный суд (МУС). «Это мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало», — добавил он.

17 марта МУС выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда говорится, что оно якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Российский МИД называл обвинения в насильственном вывозе несовершеннолетних с украинской территории ложными.

