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14:13, 23 сентября 2023Бывший СССР

Российские разведчики уничтожили танк Leopard с экипажем из бундесвера

Командир разведгруппы ВС РФ Легенда: уничтожен Leopard с экипажем из бундесвера

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Разведчики Вооруженных сил России уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера. Об этом сообщил командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным Легенда, передает РИА Новости.

«Когда мы остановили их очередной "мясной" штурм и заптурили (уничтожили при помощи ПТУР — прим. "Ленты.ру") Leopard, мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли», — сказал он.

По его словам, он учил в школе немецкий язык, поэтому понял, когда механик начал кричать «не стреляйте».

Ранее ВС России отбили три атаки противника в районе села Работино в Запорожской области. Уточняется, что украинская армия проводит на ореховском направлении четвертую атаку.

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    Алевтина Запольская
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