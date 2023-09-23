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08:09, 23 сентября 2023Моя страна

Упитанный бурый медведь нашел себе чесалку и попал на видео

«Земля леопарда» опубликовала видео с нашедшим чесалку бурым медведем

Бурый медведь, чешущийся о хвойное дерево, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал дирекции заповедников «Земля леопарда».

«Большой и упитанный бурый медведь нашёл себе чесалку. Интересно, почему для этого он не выбрал дерево побольше», — говорится в сообщении. По словам сотрудников заповедника, после почесывания медведь отправился дальше.

Специалисты также рассказали, что, несмотря на неуклюжий вид, бурый медведь иногда может развивать скорость до 50 километров в час, превосходно плавает и лазает по деревьям.

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    Варвара Кошечкина
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