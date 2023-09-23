Власти Анапы объяснили претензии к дому приемного отца Милохина

Власти Анапы: дом приемного отца Милохина Тюленева возведен с нарушениями

Власти Анапы объяснили претензии к дому приемного отца тиктокера Дани Милохина Дмитрия Тюленева. В пресс-службе администрации города РБК заявили, что власти потребовали устранить несоответствия при строительстве частного дома, так как он возведен с нарушениями.

В администрации Анапы сообщили, что владелец участка нарушил земельное и градостроительное законодательство. Специалисты выявили, что участок, на котором построен дом, используется не по назначению. Здания на участке Тюленева возвели с отступлением от разрешения на строительство, заявили в пресс-службе.

Одно здание на участке приемного отца тиктокера, как сообщили специалисты, имеет признаки магазина одежды. «Кроме того, собственником самовольно занята территория общего пользования площадью 71 квадратный метр. Вид разрешенного использования земельного участка — личное подсобное хозяйство — не предусматривает ведения коммерческой деятельности», — говорится в сообщении.

По итогам проверки администрация города подала иск к Тюленеву. Власти потребовали снести незаконно возведенную постройку и освободить общую территорию. Судебное заседание состоится 25 сентября.

Ранее приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что администрация Анапы требует от него снести два дома — его и родительский. Кроме того, Тюленев заявил, что семья лишилась единственного источника дохода, поскольку был закрыт магазин его семьи. Отец блогера также утверждает, что местные адвокаты категорически отказываются помогать ему и его семье.