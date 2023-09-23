Приемный отец Дани Милохина заявил о требованиях властей Анапы снести дом

Приемный отец Дани Милохина заявил, что власти Анапы требуют от него снести дом

Приемный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что администрация Анапы требует от него снести два дома — его и родительский. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Отмечается, что основанием для сноса зданий власти называют нарушения градостроительных норм. Кроме того, Тюленев заявил, что семья лишилась единственного источника дохода, поскольку был закрыт магазин его семьи. Отец блогера также утверждает, что местные адвокаты категорически отказываются помогать ему и его семье.

Ранее Дмитрий Тюленев рассказал, что у Дани Милохина очень плохое зрение, в связи с чем ранее блогер носил очки, а потом стал использовать контактные линзы. В связи с этим он выразил сомнение, что блогера призовут в армию. Он также отметил, что приемная семья блогера не получала повестки. По его словам, Милохин прописан в Москве.