Приемный отец Дани Милохина оценил вероятность призыва блогера в армию

Приемный отец Милохина заявил, что блогер может быть не годен к военной службе

Блогер Даня Милохин, вернувшийся в Россию, может быть не годен к военной службе. Об этом заявил его приемный отец Дмитрий Тюленев в разговоре с KP.RU.

По его словам, у блогера с детства плохое зрение — минус 6,5. «Даня с детского дома в очках, а потом стал линзы надевать, операцию он не делал. (...) Вряд ли он с таким зрением годен», — оценил вероятность призыва блогера в армию его приемный отец.

В материале также отмечается, что при зрении от минус 6 до минус 12 в России выдают военный билет с категорией В (ограниченно годен).

Ранее стало известно, что Милохина могут призвать на срочную службу в Вооруженные силы России осенью 2023 года. Обращение с просьбой призвать блогера в армию направила в Минобороны глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Милохин вернулся в Россию в начале сентября. В соцсетях тиктокер опубликовал несколько фотографий, сделанных в Москве.

Блогер улетел из России осенью 2022 года. При этом он опроверг слухи об эмиграции и объяснил свой отъезд желанием встретиться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Сначала Милохин некоторое время жил в США, а затем переехал в Дубай.