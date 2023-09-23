Россиянам рассказали о резком повышении МРОТ в стране

Депутат Бессараб рассказала о резком повышении МРОТ с 1 января

Предстоящее резкое повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) повлечет за собой увеличение зарплат у более чем пяти миллионов человек. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В соответствии с поручением нашего президента уже с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5 процента. А повышение МРОТ всегда влечет за собой изменение тарифных ставок и окладов. Потому что мы понимаем, что первый тарифный разряд или первый оклад, низшая оплата труда, не может быть и у уборщика технических помещений, и у инженера», — отметила депутат.

Также Бессараб сообщила, что в ближайшие дни к работе приступит группа по внесению изменений ко второму чтению закона о занятости населения.

«Это повлечет за собой такие изменения, как частичная занятость или полная занятость с оплатой пособий для родителей детей-инвалидов или возможность, например, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выходить на работу даже к другому работодателю и продолжать до полутора лет получать пособие на ребенка», — заключила она.

Ранее Бессараб напомнила, что с 1 января 2024 года в России произойдет увеличение пенсий и других видов социальных выплат и пособий.

В августе опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что ожидания россиян по уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ) оказались существенно выше текущего и планового показателя.