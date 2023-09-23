Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Италии

Президент Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджо Наполитано

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего итальянского лидера Джорджо Наполитано, который умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин направил телеграмму действующему президенту Италии Серджо Маттарелле. В ней он описал почившего Наполитано как выдающегося государственного деятеля и настоящего патриота Италии. Путин также напомнил, что в юные годы Наполитано боролся с фашизмом в рядах Сопротивления.

«Мне посчастливилось неоднократно общаться с этим замечательным человеком, и я навсегда сохраню светлую память о нем. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного», — написал Путин.

О смерти бывшего итальянского президента стало известно 22 сентября. Последние месяцы он провел в клинике «Сальватор Мунди» в Риме. По информации СМИ, его отключили от системы искусственного дыхания. Наполитано подал в отставку в январе 2015 года из-за проблем со здоровьем. После этого он был назначен почетным президентом республики пожизненно.