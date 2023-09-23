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12:59, 23 сентября 2023Наука и техника

В НАСА приготовились к доставке на Землю образцов с астероида Бенну

НАСА: образцы с астероида Бенну будут доставлены на Землю утром 24 сентября

Фото: Keegan Barber / NASA

Образцы с астероида Бенну в рамках миссии Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer (OSIRIS-REx) будут доставлены на Землю утром 24 сентября. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает SpaceNews.

По данным специалистов OSIRIS-REx, 10 и 17 сентября одноименная автоматическая космическая станция (АМС) с образцами астероида совершила маневры, которые позволят ее спускаемой капсуле совершить посадку в пустыне американского штата Юта.

После этого в НАСА приготовились дать команду еще на один маневр АМС, которая направится к астероиду Апофис, встреча с которым может состояться в 2029 году.

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Ракета-носитель Atlas V со станцией OSIRIS-REx стартовала в сентябре 2016 года на мысе Канаверал. В 2018-м АМС достигла своей цели — астероида Бенну. Миссия призвана прояснить вопросы формирования планет и зарождения жизни на Земле.

Выбор Бенну в качестве цели миссии объясняется тем, что он принадлежит к астероидам класса B и считается потенциально опасным объектом. По данным НАСА, в 2135 году он окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от Земли.

В случае успеха миссии образцы с Бенну окажутся самыми далекими внеземными объектами, когда-либо доставленными рукотворным аппаратом на планету.

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    Иван Потапов
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