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16:57, 23 сентября 2023Силовые структуры

Супругов задержали из-за варки мефедрона на даче

Shot: супругов из Белоруссии задержали из-за варки мефедрона на даче

Фото: Nomad_Soul / Unsplash

Супругов задержали во Владимирской области из-за того, что на даче они варили мефедрон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

38-летний Олег Ш. и его жена оказались прописаны в белорусском городе Бобруйске. На их участке были расположены сараи, в которых хранилось 200 канистр с веществами для варки наркотиков. С дачи задержанных полицейские вывезли три контейнера с запрещенными веществами, в которых было 18 килограммов мефедрона.

В отношении пары возбудили уголовное дело по статье «Потребление наркотических веществ, совершенное иностранным гражданином». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и сбыте запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре 26-летнему российскому заключенному дали 15 лет колонии за организацию работы интернет-магазина по продаже наркотиков.

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    Анастасия Астахова
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