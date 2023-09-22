Российский заключенный организовал из колонии работу наркомаркета

Российский заключенный получил срок за организацию интернет-магазина наркотиков

В Комсомольске-на-Амуре 26-летнему российскому заключенному дали 15 лет колонии за организацию работы интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, отбывая наказание в колонии за другое преступление, россиянин создал онлайн-наркомаркет по продаже синтетических наркотиков. Бесконтактным способом он купил крупную партию зелья через интернет, а затем привлек трех остававшихся на свободе подельников, которые помогли в реализации наркотиков.

Для легализации дохода руководитель наркомаркета создал виртуальный кошелёк, куда покупатели переводили деньги за зелье. Затем деньги конвертировались в криптовалюту, переводились на счета соучастников и обналичивались. Организатора преступной схемы отправили в колонию особого режима. Его подельнику дали шесть с половиной лет колонии строгого режима.