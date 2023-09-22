Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:29, 22 сентября 2023Силовые структуры

Российский заключенный организовал из колонии работу наркомаркета

Российский заключенный получил срок за организацию интернет-магазина наркотиков

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Комсомольске-на-Амуре 26-летнему российскому заключенному дали 15 лет колонии за организацию работы интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, отбывая наказание в колонии за другое преступление, россиянин создал онлайн-наркомаркет по продаже синтетических наркотиков. Бесконтактным способом он купил крупную партию зелья через интернет, а затем привлек трех остававшихся на свободе подельников, которые помогли в реализации наркотиков.

Для легализации дохода руководитель наркомаркета создал виртуальный кошелёк, куда покупатели переводили деньги за зелье. Затем деньги конвертировались в криптовалюту, переводились на счета соучастников и обналичивались. Организатора преступной схемы отправили в колонию особого режима. Его подельнику дали шесть с половиной лет колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян назвал условие переезда жителей Карабаха в Армению

    Россиянам назвали способы защитить личные данные при использовании VPN

    В ДНР заявили о концентрации ВСУ на северном направлении

    44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты

    Отказ Польши давать оружие ВСУ повлияет на другие страны

    В один российский регион прибыла первая группа туристов из Китая по безвизу

    Россиянин из ревности выстрелил в соперника и уплыл от полиции по реке

    Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

    Монсон заявил об отмене реванша с Тактаровым

    На Западе обратили внимание на крайнюю эмоциональность Зеленского в ООН

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости