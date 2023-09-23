Украина заявила об отсутствии «плана Б» на случай сокращения помощи от США

Секретарь СНБО Данилов: у Киева нет «плана Б» на случай сокращения помощи от США

У Киева нет плана действий на случай, если США решат сократить оказываемую помощь. Об этом в интервью PBS заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы не можем сказать, что у нас есть какие-то отдельные дискуссии по поводу какого-то "плана Б"», — признал он. По словам секретаря СНБО, у властей Украины «нет желания заниматься какими-то отвлеченными дискуссиями». Отмечается, что на данный момент США отправили оружия, транспортных средств и боеприпасов на сумму более 46 миллиардов долларов.

В интервью Данилов также посетовал, что Запад не пришел к единому мнению относительно будущего Украины. Он указал на тот факт что союзники Киева «говорят о помощи, а не о победе».

Ранее стало известно, что республиканцы в Конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине.