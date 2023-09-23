Правительство Италии определило порядок похорон Наполитано

Правительство Италии определило порядок и сроки проведения похорон Наполитано

Правительство Италии определило порядок и сроки проведения гражданской панихиды и государственных похорон бывшего главы государства Джорджо Наполитано. Об этом сообщает правительственный дворец Киджи.

Гражданская панихида по политику пройдет в здании Сената в воскресенье и понедельник. Светская церемония государственных похорон начнется во вторник в 11:30 (12:30 по московскому времени) в зале заседаний Палаты депутатов, которую бывший итальянский лидер возглавлял в 1992-1994 годах.

Прямую трансляцию похорон будет осуществлять главный канал итальянского гостелевидения Rai 1.

О смерти бывшего итальянского президента стало известно 22 сентября. Последние месяцы он провел в клинике «Сальватор Мунди» в Риме. По информации СМИ, его отключили от системы искусственного дыхания. Наполитано подал в отставку в январе 2015 года из-за проблем со здоровьем. После этого он был назначен почетным президентом республики пожизненно.