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00:34, 23 сентября 2023Интернет и СМИ

США потребовали от Польши объяснить прекращение поддержки Украины

Bloomberg: Вашингтон потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева

Фото: Reuters

Соединенные Штаты потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона, пожелавшего остаться анонимным.

Как отметил собеседник агентства, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели «к появлению трещин в союзе, поддерживающем Украину». Однако, по его словам, конкретная позиция Польши по поддержке Украины остается неясной.

Также Bloomberg приводит слова неназванного европейского дипломата, который рассказал, как официальные лица Польши заверили своих иностранных коллег, что их страна продолжит военную поддержку Украины, но в «меньших объемах». Он отметил, что полное прекращение военной поддержки со стороны Варшавы может «подорвать единство НАТО».

22 сентября стало известно, что Польша отказывается от поставок оружия Украине из-за конфликта между Варшавой и Киевом, возникшего в связи с польским эмбарго на импорт украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий мотивировал соответствующее решение необходимостью модернизировать собственную армию, «чтобы сделать ее одной из сильнейших в Европе».

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    Екатерина Подвигина
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