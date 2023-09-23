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09:45, 23 сентября 2023Россия

Власти Севастополя предупредили об опасности ракетного удара

Губернатор Севастополя предупредил о повторной ракетной опасности в городе

Фото: Aleksey Ivanov / Телеканал «Звезда» / Globallookpress.com/

В Севастополе объявили об опасности повторного ракетного удара. Об этом в субботу, 23 сентября, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Ракетная опасность!» — написал он.

Глава города напомнил жителям о мерах предосторожности во время ракетного обстрела. В частности, он посоветовал плотно закрыть окна, не приближаться к ним и укрыться в комнатах с несущими стенами. Кроме того, рекомендовано покинуть транспорт и использовать в качестве укрытия цокольные этажи ближайших зданий, подземные переходы или тоннели.

Развожаев подчеркнул, что для укрытия не подходят места под автотехникой либо под стенами многоквартирных домов, офисов и магазинов — от подобных строений необходимо держаться на расстоянии 30-50 метров.

Ранее губернатор Севастополя доложил о работе систем противовоздушной обороны. По предварительной информации, обломки сбитой ракеты Вооруженных сил Украины упали у причала в районе Сухарной балки.

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    Варвара Кошечкина
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