Кандидат в президенты Рамасвами: Зеленский приехал в США только ради денег

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в США исключительно ради финансовой помощи, считает кандидат в президенты страны от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Его слова передает Forbes.

По мнению политика, цель украинского лидера заключается в том, чтобы получить как можно больше денег от Вашингтона. «Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны», — призвал он.

Рамасвами не согласился со словами Зеленского, что поддержка Украины является инвестицией, а не благотворительностью. Он обратил внимание, что украинское руководство стремится избежать контроля и прозрачности в вопросе расходов средств, выделенных США.

По словам кандидата в президенты, Вашингтон должен подумать над тем, как не допустить конфликта с ядерной державой и третьей мировой войны. Кроме того, добавил он, американским властям необходимо понять, как помощь Украине продвигает интересы Штатов.

Рамасвами неоднократно критиковал правительство США за помощь Киеву. В частности, он обвинял его в игнорировании важных для страны проблем — нелегальной миграции и ввоза наркотиков.