Россия обратилась к Бразилии после встречи ее президента с Зеленским

Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года

Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные чиновников.

По данным издания, предложение поступило от главы МИД Сергея Лаврова к бразильскому коллеге Мауро Виейре после встречи бразильского президента Лулы да Силвы с главой Украины Владимиром Зеленским.

Источники сообщили, что Бразилия также заинтересована в возобновлении форума и рассматривает его постоянную часть отношений. Даты возможной встречи будут обсуждаться между странами.

Российско-бразильская комиссия высокого уровня по сотрудничеству была создана в 1997 году. В последний раз она собиралась 8 лет назад, в 2015 году.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указал президенту Украины, что военного решения конфликта в стране нет.