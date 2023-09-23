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15:27, 23 сентября 2023Мир

Власти Австрии выступили за продолжение диалога с Россией

Глава МИД Шалленберг Австрии выступил за продолжение диалога с Россией

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил за продолжение диалога с Москвой на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ. Его слова передает австрийское издание SN.

Шалленберг призвал поддерживать диалог с Россией. «Для этого есть соответствующее площадки, например ООН и ОБСЕ», — заявил он. Дипломат подчеркнул, что указанные организации никогда не были «клубами единомышленников».

«Диалог ведь было сложно вести еще во времена холодной войны. Об этом нельзя забывать», — подчеркнул Шалленберг. Он отметил, что с участием России, в частности, необходимо решать вопросы защиты климата и разоружения. «Я считаю, что самое главное — быть открытыми к диалогу», — добавил он.

Ранее Шалленберг признал необходимость сотрудничества с Россией и Китаем. «Мы не можем работать только со Швейцарией и Лихтенштейном. Мир не черно-белый», — посетовал он. Дипломат признал, что российско-австрийские отношения уже никогда не будут прежними. Однако выразил мнение, что надо продолжать взаимодействие, сохраняя «чувство меры и прагматизм».

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    Олег Давыдов
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