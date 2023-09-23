ВСУ кассетными снарядами НАТО уничтожили всю технику коммунальщиков в Ясиноватой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили всю технику коммунальщиков в Ясиноватой в Донецкой народной республике (ДНР) кассетными снарядами, полученными от стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сотрудников предприятия, обстрел со стороны Украины продолжался около полутора часов. Как рассказал собеседник агентства, пострадали все машины, поскольку они находились на улице. «Теперь нам не на чем работать. Мы единственное в городе предприятие, деревья-то еще подрежем, а вот уборка мусора... У нас вся техника пришла в негодность», — отметил он. В результате атаки ВСУ также пострадал один рабочий.

О решении передать Киеву кассетные боеприпасы США объявили 7 июля. Администрация президента США Джо Байдена выразила уверенность, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.

В свою очередь, в России раскритиковали решение Вашингтона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что применение ВСУ кассетных боеприпасов вынудит Россию принимать контрмеры. Он также уточнил, что решение о выборе контрмер относится к прерогативе Минобороны.

