Последствия новой ссоры Украины и Польши спрогнозировали

«Известия»: отношения Польши и Украины могут измениться после выборов в октябре

Отношения Украины и Польши охладели в середине сентября, когда Киев решил надавить на своего соседа в вопросе экспорта зерна. Варшава, в свою очередь, пообещала отменить льготы для украинских беженцев и заблокировать поставки оружия. Эксперты назвали возможные последствия конфликта. Их слова приводят «Известия».

Политолог Дмитрий Солонников связывает возникший конфликт с тем, что 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. По его мнению, не стоит говорить о каком-то затяжном конфликте между странами. «Просто польская правящая партия "Право и справедливость" стремится любой ценой победить на выборах. Поэтому говорит и делает то, что от нее ждет электорат, в том числе делает жесткие заявления, защищает польского производителя, выступает против давно раздражающих поляков украинских властей и беженцев», — отметил он.

По мнению Солонникова, после выборов ситуация изменится. Если «Партия и справедливость» победит, то отношения Польши и Украины постепенно вернутся в прежнее состояние, считает эксперт. Но если к власти придет «Гражданская платформа», то страна будет больше ориентироваться на Евросоюз. «Варшава все равно будет поддерживать киевский режим, но чуть менее активно и агрессивно», — считает собеседник издания.

Политолог Богдан Безпалько полагает, что отношения двух стран будут напряженными и после выборов, так как меду Киевом и Варшавой много объективных противоречий. По его словам, Польша видит в Украине своего конкурента в борьбе за европейские рынки. «На это накладываются вопросы исторической памяти. Одни и те же персонажи и события в Киеве считаются героическими, а в Варшаве — преступными. Например, Волынскую резню в Польше называют геноцидом, а на Украине — польско-украинскими столкновениями. По сути, две страны объединяет только враждебное отношение к России», — отмечает он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. Как заявил агентству Bloomberg высокопоставленный представитель Пентагона, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели «к появлению трещин в союзе, поддерживающем Украину». Однако, по его словам, конкретная позиция Польши по поддержке Украины остается неясной.