Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 23 сентября 2023Мир

В США сообщили о больших потерях ВСУ военной техники возле Работино

WP: ВСУ потеряли много американской и германской военной техники возле Работино

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери военной техники, в том числе иностранного производства, в зоне спецоперации возле населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом, ссылаясь на анонимный источник среди командования украинского штурмового подразделения, рассказала газета The Washington Post (WP).

«Там было потеряно много техники», — заявил собеседник издания. Он уточнил, что среди уничтоженных вооружений оказались германские боевые машины пехоты (БМП) Marder и американские бронетранспортеры Stryker.

Ранее стало известно, что российские разведчики уничтожили танк Leopard на запорожском направлении. Оказалось, что танком управлял полностью немецкий экипаж, состоящий из военнослужащих бундесвера.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Побег из «Матросской Тишины», театральный грим и стрельба с двух рук: чем прославились самые известные киллеры России?

    Сбежавшие дети проехали 320 километров на машине матери

    Украинские войска 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

    Путин оценил избирательную систему в России

    Путин сообщил о независимой работе ЦИК

    Стало известно о гонениях московских любителей рок-музыки

    Путин назвал источник власти в России

    Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта

    Украинские солдаты пожаловались на слабую военную подготовку НАТО

    В Белоруссии пообещали сделать все для разрешения конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости