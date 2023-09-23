В США сообщили о больших потерях ВСУ военной техники возле Работино

WP: ВСУ потеряли много американской и германской военной техники возле Работино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери военной техники, в том числе иностранного производства, в зоне спецоперации возле населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом, ссылаясь на анонимный источник среди командования украинского штурмового подразделения, рассказала газета The Washington Post (WP).

«Там было потеряно много техники», — заявил собеседник издания. Он уточнил, что среди уничтоженных вооружений оказались германские боевые машины пехоты (БМП) Marder и американские бронетранспортеры Stryker.

Ранее стало известно, что российские разведчики уничтожили танк Leopard на запорожском направлении. Оказалось, что танком управлял полностью немецкий экипаж, состоящий из военнослужащих бундесвера.