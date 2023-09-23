Французский политик Филиппо раскритиковал фон дер Ляйен за финансирование Киева

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлением главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая анонсировала очередной пакет помощи Украине. Заявление, в котором политик раскритиковал главу ЕК за финансирование Киева, доступно на его странице на платформе X (бывшая Twitter).

Филиппо прокомментировал заявление фон дер Ляйен, в котором она сообщила, что Европа направила Киеву помощь в размере 1,5 миллиарда евро. «300 миллионов евро из этой суммы за режим президента Украины Владимира Зеленского заплатила Франция. И так каждый месяц с прошлого января! Полное разорение, разжигающее боевые действия и коррупцию», — написал политик.

Лидер французской партии призвал прекратить поддерживать безумие в виде финансирования Украины. «У нас столько других бед и нужд», — отметил он.

Ранее Филиппо рассказал, что еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала во время выступления главы ЕК. «Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром о положении дел в Союзе была столь утомительна, что одна из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила», — написал политик. Он выразил возмущение тем фактом, что упомянутые «высокооплачиваемые люди решают судьбы» европейцев.

