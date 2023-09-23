Во Франции возмутились заявлением фон дер Ляйен по Украине
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлением главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая анонсировала очередной пакет помощи Украине. Заявление, в котором политик раскритиковал главу ЕК за финансирование Киева, доступно на его странице на платформе X (бывшая Twitter).
Филиппо прокомментировал заявление фон дер Ляйен, в котором она сообщила, что Европа направила Киеву помощь в размере 1,5 миллиарда евро. «300 миллионов евро из этой суммы за режим президента Украины Владимира Зеленского заплатила Франция. И так каждый месяц с прошлого января! Полное разорение, разжигающее боевые действия и коррупцию», — написал политик.
Лидер французской партии призвал прекратить поддерживать безумие в виде финансирования Украины. «У нас столько других бед и нужд», — отметил он.
Ранее Филиппо рассказал, что еврокомиссар Ильва Йоханссон вязала во время выступления главы ЕК. «Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром о положении дел в Союзе была столь утомительна, что одна из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила», — написал политик. Он выразил возмущение тем фактом, что упомянутые «высокооплачиваемые люди решают судьбы» европейцев.