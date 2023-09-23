Генерал ФСБ раскрыл способы выявления украинских вербовщиков

Генерал ФСБ Михайлов: россияне помогают выявлять украинских вербовщиков

Россияне помогают выявлять украинских вербовщиков. Соответствующие способы в разговоре с «Лентой.ру» раскрыл генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«В прошлые годы мы выявляли, и достаточно активно, лиц, которые занимаются вербовочной деятельностью. Но это было в связи с тем, что эту информацию в правоохранительные органы передавали люди, на которых эти вербовщики вышли», — поделился специалист.

По словам Михайлова, когда речь идет о выявлении сотрудников украинских спецслужб, многое зависит от тех людей, с которыми они связались. «Если люди сообщили об этом, то можно с этими вербовщиками поиграть, можно вытащить сюда и даже привлечь к ответственности. А если мы об этом не знаем, то нам очень сложно работать», — заключил он.

Ранее военнослужащий рассказал, что украинские спецслужбы пытаются завербовать российских офицеров через мессенджеры, в частности через WhatsApp. Он отметил, что на него вышел украинец, представился от имени его друга, готового помочь в определенных вопросах. Собеседник агентства понял, что его пытаются спровоцировать на военное преступление, о чем доложил командованию.