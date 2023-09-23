Asia Times: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за неудач ВСУ

НАТО может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое развитие событий допустил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

По его словам, на Украине уже находятся советники Североатлантического альянса. Кроме того, Брайен выразил мнение, что в случае своего переизбрания на пост президента США Джо Байден «почти наверняка» введет американские войска на Украину с целью спасти ее. «В свою очередь, это будет означать войну в Европе», — предупредил он.

Брайен отметил, что ситуация на Украине очень ненадежная. Он также указал на разгром контрнаступления ВСУ.

Ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что НАТО может ввести войска на Украину из-за отсутствия успехов украинской армии.