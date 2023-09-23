Попова предупредила об эффекте накопления от сброса воды с АЭС «Фукусима»

Попова: после сброса воды с АЭС «Фукусимы» трития в воде не обнаружено

Изменений содержания радиоактивных веществ в воде после сброса воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима» пока не обнаружено. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Однако, по ее оценке, ожидается накопление радиоактивных веществ. «Накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем будет увеличиваться», — пояснила Попова.

Глава Роспотребнадзора также предупредила, что в будущем тритий может появиться в территориальных водах России, в частности, в местах вылова рыбы и морепродуктов российских судов.

Япония 24 августа начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1». Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы. В случае, если радиационный фон превысит норму, сброс обещали прекратить.

