Politico: ВСУ указали на недостаток подготовки по изучению беспилотников и мин

Украинские военнослужащие, которые находятся на передовой, обвиняют НАТО в том, что их готовили к другому бою. Об этом сообщает Politico.

Как стало известно изданию, обучающие программы Североатлантического альянса не соответствуют боевым действиям, которые идут в стране. Утверждается, что обучение проводилось по пособиям, которые не были адаптированы к реальным условиям на Украине. Кроме того, было выявлено явное расхождение между теорией и практикой, которое стоило Вооруженным силам Украины (ВСУ) человеческих жизней.

По словам источников, подготовка, которую проходили украинские солдаты, была основана на том, к чему привыкли силы НАТО в последние годы — борьбе с повстанцами. Также солдаты ВСУ указали на недостаток подготовки по изучению беспилотников и мин, обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и оборонительному бою. По их словам, у ВСУ нет необходимого вооружения и боеприпасов, для того чтобы воевать, как предписывает доктрина альянса.

Это не первый раз, когда солдаты ВСУ жалуются на проблемы военной подготовки НАТО. Ранее солдаты ВСУ, находящиеся на линии фронта, высказали свое недовольство качеством подготовки, которую они прошли в странах-членах Североатлантического альянса. Украинские бойцы заявили о непригодности переданных образцов западной техники для ведения наступления.